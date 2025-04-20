西九咖啡節兩天吸2.3萬「啡迷」　停現場買飛改網售Day Pass

復活節假期期間舉行的「COFFEE HK x Tokyo Coffee Festival」，是首個在西九文化區舉行的咖啡節活動，其中首日活動就吸引大量「啡迷」，導致大排長龍，而大會的安排亦被狠批混亂。今日(20日)踏入活動第3日，大會表示，過去兩天(18日及19日)活動已錄得逾2.3萬人入場，而今日於網上發售的「一日通行證」(Day Pass)亦於活動開始前售罄。

另外，因應首日入場情況，主辦方亦已即時調整入場安排，包括停售現場售票，並自第二天，即昨日起改為全網上賣票，同時於入口處增加工作人員，處理及協助入場人士。活動第二天起，場外排隊情況已有改善。

東網記者今午亦到場視察，現場未見混亂。雖然今日陽光普照，但似乎未有影響一眾咖啡迷的心情，踏入活動的第3日仍有大量市民進場。是日活動中，除了可以歎咖啡外，亦舉行了「智能手沖挑戰賽」，參賽者要以「盲盒」方式抽出咖啡豆即場沖煮，再被評判評分，吸引不少人觀賽。

活動由上周五開始，一連4天於西九文化區舉行，橫跨整個復活節假期。現場有逾100個國際知名及特色咖啡店、工作坊及市集攤檔，並有音樂、寵物、親子活動。活動舉辦以來，不少來自日本、內地及本地的參展商對於人流及銷售情況均表示喜出望外，貨品供不應求，來自各地的咖啡師亦對可互相交流咖啡文化同沖調技巧表示欣喜。