今明兩天迎回港高峰　有內地客嘆港酒店房價太貴

今日(20日)為復活節正日，截至上午10時，香港各口岸錄逾10.8萬人次出境，其中有約9.2萬是香港居民，其中機場最為繁忙，其次是港珠澳大橋口岸。酒店業界指港元強勢，旅客過夜成本高，惟有減價來保持出租率，有尖沙咀的五星級酒店房價平均一晚不足1,000港元。運輸署預計，今明兩天將有較多跨境旅客使用各陸路管制站回港，提醒在返港高峰時間的公共運輸需求會較高，呼籲旅客預早妥善規劃行程，預留充裕交通時間。

復活節假期首兩日，分別有約12萬及16萬人次非本地居民入境，兩日的人次雖然都比去年多，有內地遊客指本港房價太貴，有朋友住在深圳，故選擇住在深圳；亦有來自北京的旅客稱，本港酒店房價有點高，與北京住宿相比算比較高。亦有長者趁假期與朋友從北角散步到灣仔，指自己年紀大不想周車勞頓，留港遊玩有家人照應會較安心。

在過去一段時間港元強勢，令旅客過夜成本高，酒店業界只好減價保持出租率。據業界統計，今年首兩個月訪港旅客雖然按年增加7%，八成七的酒店入住率亦回復至新冠疫情前水平，不過酒店平均房價及平均每間房的收益都比去年及疫情前下跌一、二百港元。而在復活節假期，有尖沙咀的五星級酒店房價平均不足1,000港元一晚。

運輸署預計，今明兩日會有較多市民經各口岸回港，高峰時段公共運輸需求會較高，候車時間會較長，已指示公共運輸服務營辦商加強服務應對乘客需求。經港珠澳大橋往返內地/澳門的跨境私家車亦會顯著增加，旅客應預早妥善規劃行程，預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時間出行。