全省氣溫持續回暖　哈爾濱較往年提前17日入春

春天最後一個節氣穀雨下的黑龍江省氣溫持續回升，周日（20日）最高溫度21℃。省會哈爾濱市已於本月8日進入氣象意義上的春天，比常年提前17天。

黑龍江省氣象台天氣預報顯示，穀雨首日大興安嶺東部、黑河、伊春、齊齊哈爾北部、大慶南部、綏化北部、佳木斯東部、雙鴨山有陣雨。齊齊哈爾南部、大慶、綏化南部、哈爾濱、牡丹江南部最高溫19℃至21℃，齊齊哈爾北部、綏化北部、佳木斯西部、雙鴨山西部、雞西最高溫16℃至18℃，其他地區最高溫13℃至15℃。省內目前迎來整地備耕、培育秧苗的季節，自南向北逐漸進入大田播種期。

黑龍江中醫藥大學副教授、黑龍江省健康科普專家庫成員劉春紅表示，穀雨時節要適度戶外運動，順應春生之氣，舒展筋骨、促進氣血循環。同時要注意情志調養，注重保持心情的恬靜舒暢。飲食方面，要逐漸由初春的溫補辛甘轉為清淡養陰之品，可以多食用薺菜、百合、海帶、山藥、蘿蔔、平菇、黑木耳等食物，溫和調理體質，實現健康減重。

西北邊陲的寧夏自治區受東移南下強冷空氣影響，周日至周二（22日）有大風、沙塵、寒潮、霜降和降雨。寧夏氣象局、寧夏防災減災救災委員會辦公室上周六（19日）晚發布寒潮大風沙塵霜凍天氣安全提示，指氣溫將斷崖式下降，局部地區最低氣溫將降至零下2℃，多地將下降10℃至13℃。

中央氣象台稱，江南中南部、華南北部及西南部分地區，上周六出現強降雨和強對流天氣，西北地區出現沙塵。預計未來3日，江漢、江淮、江南等地仍有較強降雨，局地地區出現強對流天氣，有關部門需關注可能引發的次生災害及對交通、簡易搭建物、農業生產等方面的影響。