頻向基層開刀惹民怨　精準扶貧定自肥最勤

立法會福利事務委員會日前開會，有議員狠批當局「精準扶貧愈做愈退步」，重申貧窮線指標重要，有政策意義。高官竟駁斥議員只是提出「口號式講法」，對此「完全不同意」，又強調政府現時政策是以行動為本，比以往進步。事實勝雄辯，香港是否「愈扶愈貧」、是否老有所養，特別是「以老護老」釀成一幕又一幕倫常悲劇，人們有目共睹；更令市民氣憤的是，港府一如既往「再窮不能窮公僕，要慳只能慳市民」。今集《功夫茶》討論相關議題。

政府一方面就長者「兩元兩折」乘車優惠縮皮方案搶閘上路，額外節省2億多港元就大肆吹噓，彷彿在節流方面取得極大成就，另一方面對社會要求共度時艱的呼聲置若罔聞，雖最終勉強同意凍薪縮減編制，但實際是本年度政府開支「個人薪酬」項目，仍然比上年度多了23億港元。另一「要慳只能慳市民」、向市民開刀的例子，就是公立醫院急症室加價，凡此種種，令人不禁質疑當局到底是「精準扶貧」抑或「精準滅貧」，目的是消滅貧窮人口。

政府自2021年起未有再公布貧窮線，而改為所謂「精準扶貧」，目標群組包括劏房戶、單親戶或長者戶。有議員日前在立法會福利事務委員會會議上狠批當局「精準扶貧愈做愈退步」，重申貧窮線指標重要、有政策意義，但高官竟駁斥議員只是提出「口號式講法」，對此「完全不同意」，又強調政府現時政策是「行動為本」 「比以往進步」云云。

除了「派糖」縮水、削減福利開支、取消教育津貼等，兩元乘車優惠設限更是急不及待「搶閘上路」，當局最近透露俗稱「兩元兩折」的長者兩元乘車優惠削減方案，預料提早至明年4月實施，較原定日期早了5個月，預料可額外節省2.6億元。

2.6億港元是甚麼概念？打工仔一人獨中彩票，那當然可以從此安枕無憂。但對整個香港來說，2024/25年度錄得872億港元赤字，而立法會研究簡報亦顯示，本港財政儲備，在6年間累計下跌45%，但2024年的政府開支總額依然上升4.6%，達7,548億港元。

而削減長者乘車優惠，根據當局資料顯示，設立有關制度的原意是「鼓勵長者和殘疾人士出行更多，從而幫助他們融入社會」。事實上，鼓勵長者外出活動保持健康，可以減少他們對醫療以及護理服務的需求。有大學學者表示，長者外出活動實際上亦提高了公共交通使用效率，增加公共交通機構的收入和利潤，否則公共交通的剩餘能力就會被浪費，而且可能要提高票價以增加收入，最終由全體市民承擔。

當局強調增加急症室收費是防止市民「濫用」服務，但正如有病人組織表示，這麼做未必可減少濫用情況，反而可能因為費用高昂，阻礙基層市民求診，適得其反。本港人口老化致公共醫療開支愈來愈高，對此市民是明白，但一個人好端端，誰想去急症室湊熱鬧。根據當局邏輯，「加價」是為了遏止「濫用」的情況，但有前公立醫院急症室醫生指，身體主要部分骨折、氣促及心衰竭，也有機會被分流為要給400大元的「第三類」。