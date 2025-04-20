陸擴大滲透　台法務部門增3大刑案類型

台灣法務部門指出，近年來大陸敵對勢力對台滲透手法已從軍事情報刺探逐漸擴張，該部已新增三種刑事案件類型，分別為「科技淘空」、「介選滲透」、「發展組織與利誘軍人拍攝投降影音」。多個單位將於周一（21日）到立法院作專題報告，就軍事審判專庭執行現況、大陸間諜滲透、機密敏感資訊洩漏等及忠誠安全查核機制，提出檢討及防制措施。

提前送抵立法院報告說明，「科技淘空」是指，敵對勢力取得台灣高科技產業之經營權，或藉設立空殼公司、假外資或在地協力者等手段惡意挖角人才，以取得科技人力資源及研發成果。「介選滲透」即運用兩岸交流平台統戰，影響台灣赴陸民眾政治認知、族群觀感及對敵對勢力之態度，配搭赴陸旅遊、招待食宿等，伺機干預介選。至於「發展組織與利誘軍人拍攝投降影音」，敵對勢力以台灣退役軍人拉攏現役軍人、金錢利誘、債務脅迫等手法，對台軍事單位滲透，要求拍攝投降、宣誓效忠影片，企圖瓦解士氣、破壞軍紀。

法務部門統計，安全類案件近3年偵破數量持續上升，滲透領域由軍事情報擴及至高科技、公共基礎建設、學術研究及民間交流。安全法部分自2022年起檢調機關偵辦違反該法起訴案量上升，從當年11件攀升至隔年20件、2024年29件。起訴人數亦倍數成長，其中2022年18人，2023年50人，2024年81人。在陸資非法經營業務及涉陸侵害營業秘密部分，檢調偵辦違反兩岸條例非法挖角案件數量，2022至2024年分別為31件、28件、21件；偵辦侵害營業秘密罪，近3年偵辦案件數量分別為9件、10件、7件。

此外，近年村里長赴對岸接受招待，時機與台灣選舉相近，對岸有目的性地資助旅遊、食宿、交通等相關費用，並做選舉指示或暗示，與選舉具有緊密關聯性，地區官員到場交際宣講，冀圖影響或動搖台灣有投票權人之意願，違反台灣反滲透法。檢察機關2023年偵辦反滲透法案件起訴11件，2024年起訴60件。敵對勢力策反對象以退役軍人、現役軍人及關鍵技術持密人員為主，鎖定台灣掌握機敏資訊或具決策影響力之個體滲透吸收，管道多元。受地域、金流查詢、人員掌握等限制，偵辦難度較一般案件高。