兩內地男換錢黨被捕　檢18萬現金籌碼

澳門執法部門上周一(14日)於路氹針對換錢黨巡查，先後揭發兩宗不法兌換案件，拘捕兩名內地無業男子，兩人分別與賭客兌換10萬港元現金，兩案合共起獲逾18萬港元現金及籌碼，案件有待進一步跟進。執法部門以「經營為賭博之不法匯兌」對上述兩案的兩名疑犯落案，移交檢察院跟進。

執法人員上周一上午於路氹娛樂場巡查，期間發現一名55歲何姓內地無業男子疑似與賭客不法兌換。當時，何某出示二維碼與賭客交易，確定收到轉帳後交出10萬港元籌碼，隨後雙方各自離開。人員隨即上前將兩人截獲，在何某身上搜出3萬港元籌碼及5,000港元現金，並於賭客身上起回兌換所得的10萬港元籌碼。經調查，人員發現何某當日較早時間兜搭賭客，雙方協議以9.6萬元人民幣兌換10萬港元現金，從中賺取1,800元人民幣(約1,908港元)差價，但交易期間被截獲。據調查，何某自今年2月上旬開始作案，至今合共賺得7,000元人民幣。(約7,420港元)

另外，執法部門同日中午於路氹區某娛樂場巡查，截獲45歲蘇姓內地無業男子。當時，蘇某與兩名賭客交易，協助賭客將95,800元人民幣換成10萬港元，交易後兩名賭客到娛樂場賭博，約20分鐘後將其中6萬元輸掉。人員於蘇某身上搜出1萬港元籌碼及兩部手機，於賭客身上起回剩餘的4萬港元籌碼。蘇某稱本月初開始作案，至今合共賺得1,950港元。