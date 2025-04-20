清華大學研製微型無線陸空兩棲機械人　世界最小最輕

清華大學科學研究團隊最新研製出一種薄膜狀的微型驅動器，並構建一種「搭積木」式的設計方法，製造出目前已知世界最小、最輕的微型無線陸空兩棲機械人，它的體長為9厘米、重25克。相關研究成果於上周五（18日）發表於國際權威期刊《自然—機器智能》。

新研製的微型驅動器似是「變形金剛」一樣，讓微型機械人實現連續形狀變化，且「鎖定」其特定動作形態，提升其環境適應能力。讓機械人能做出走、跑、跳、飛、爬等動作，還能將任意形態隨時固定，是機械人應用場景多元化的關鍵因素。研究團隊另用10多個驅動器製造出一款高4.5厘米、重僅0.8克的迷你版「變形金剛」。

清華大學航天航空學院、柔性電子技術國家級重點實驗室張一慧教授課題組自主研製出最小至幾毫米的微型驅動器，可用於集成傳感器、電機等功能元器件，進而構建複雜的機械人系統。利用此驅動器組裝成的微型陸空兩棲機械人，可通過變形，令跑和飛都能動作靈活，地面運動速度最高可達每秒1.6米，未來可用作設備故障診斷及檢修、地質及文物探勘等場景，取代人類執行複雜危險環境下的多種任務。