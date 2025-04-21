流行簡約　去年千宗海上撒灰

辦喪事一直予人「繁文縟節」的感覺，但隨着時代進步，愈來愈多人不再執着，改以簡約方法，例如好像已思考後事的郭女士一樣，選擇直接「院出」，海上撒灰等綠色殯葬，毋須再爭骨灰龕，回歸大海，走好最後一程。

本身是佛教徒的郭女士與東網記者言談之間，披露自己的親友不多，希望一切從簡，「乜嘢都唔使搞」，遺體火化後直接海上撒灰，亦毋須在殯儀館出殯，直接院出。她又笑言「已挑選了」壽衣，毋須另外買。

郭續指，早已告訴丈夫及兒子綠色殯葬的意願，均獲理解及支持。她甚至向他們戲言「嫌麻煩呢，沖落廁所都得！」郭解釋，過去為長輩辦後事時亦感到十分辛苦，「又要每年拜山，拜了10多年山，有時都會懷疑先人到底知不知？」她希望，過身後子女便不會再做「多餘的事情」。並不年邁的她被問到為及這麼早便規劃，她拋出一句「死亡是很無常，隨時都會發生」。

事實上，過去數年，選擇出海撒灰的人數增長數以倍計，去年就有逾1,000宗，當局亦設「海上撒灰渡輪服務」，免費接載市民進行骨灰撒海儀式，也有部分市民自費安排船隻出海。現時香港水域內有三個指定地點，包括塔門以東、東龍洲以東，以及西博寮海峽以南的海域可供撒灰。