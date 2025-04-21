殯儀收費伏位處處　倡善用計算器

本港殯儀收費透明度不足，價格參差為人詬病，甚至被批「海鮮價」。消費者委員會過去5年多，共接獲84宗殯儀服務的投訴，過半涉服務質素及價格/收費爭議。殯儀業界拆解，個別不良同業或借低價套餐吸客，亦沒交代具體的收費項目，再借故額外收費，形容「伏位處處」，建議孝子賢孫善用計算器。

「吓，我唔會格價喎！」曾協助數名長輩辦喪事的郭女士表示，過往只要殯儀公司的報價沒有「獅子開大口」、可負擔便收貨。但她坦言過去選擇服務前並無做資料搜集，依賴親友介紹，亦不知市價，幸好過去無發生不愉快事件。

然而，消委會由2020年至今年2月接獲84宗殯儀投訴，27宗涉及服務質素；22宗牽涉價格/收費爭議；涉及更改/終止合約以及銷售手法的亦有17宗，共涉及逾451萬港元。

殯儀策劃師陳檵垣表示，殯儀業過往較常以套餐式銷售服務，但部分不良從業員或以較市價，甚至成本價數千元招攬客人，並聲稱「全包」價，不詳細列出套餐內容。客人至喪禮時才發現香燭、祭品與想像大不同，例如僅獲一份香、蠟燭、元寶，卻無金銀供先人鋪身，只有水果、菜，無三牲祭品，或突然另收數千元服務費等。他透露，喪禮部分開支是「無得低價」，亦有很多魔鬼細節需消費者主動查詢，例如「一條龍」代辦服務或涉及不同收費等。

消委會則提醒消費者，應向多個殯儀館、長生店等查詢報價，要求提供報價單，或自行抄寫報價細節，例如場地容納人數、堂倌服務時數、儀式主持人數等，與家人商討後才作決定，亦不宜過早預付訂金。該會又認為部分網上報價系統方便消費者按需要預先了解收費及格價，有助更具體地商討及計劃後事安排，令行業收費透明度提高。

殯儀服務的通脹不大，一般4至5年才加價一次。(李志湧攝)