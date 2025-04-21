詎付租金單位將被拆　女子向官員噴辣椒水囚9個月

台灣基隆市一名許姓女子的房子坐落政府工地，卻沒依約支付租金，遭當局提起訴拆屋還地定讞。許女早上赴基隆辦事處商談期間，竟持辣椒水向公務員噴灑，遭警員當場逮捕後起訴。基隆地方法院日前認定許女攜危險物品妨害公務，判處有期徒刑9月。

許女的房子因為坐落在政府管理的土地上，原本應該支付租金，但許女卻積欠租金許久不支付。當局發函予許女解除土地的租賃契約，並提起訴訟要求許女拆屋還地。該訴訟經基隆地方法院判決，許女應訴屋還地。

今年2月24日下午，許女赴基隆辦事處表示，要與辦事處主任商談延緩拆屋還地一事，約僱人員邱女上樓與辦事處主任陳女討論，許女也尾隨上樓到陳女辦公室。陳女了解狀況後，向許女表示，該案已經無法延緩拆屋還地。許女不滿之餘，竟拿出預藏的辣椒水向陳女及邱女噴灑，導致陳、邱兩人臉部紅腫、眼睛刺激。許女也被聞訊趕到的警方當場逮捕。

法官認為，許女從事發起，一直到法官審判調查證據完畢前，才自白犯罪。在這段期間內，也沒有試圖與陳、邱兩人成立和解或賠償其損害，難以認定犯後態度良好，在兼衡許女家庭狀況、知識程度、犯罪動機等而判刑。