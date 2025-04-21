東方日報A1：畏罪越路障爆追逐　Tesla4毒青狂亂時速

昨日凌晨一架Tesla電動車變身「毒品快餐車」，在尖沙咀衝路障左穿右插衝燈遁逃避查，狂飆約15公里駛入沙田火炭掘頭路，在前無去路下掉頭欲再逃走時，遭追至的執法部門車輛迎頭撞停，車上4名千禧後男女被拉出車外束手就擒。電動車內搜出大麻朱古力、太空油、可卡因等毒品，男司機接受「吹波波」揭發體內酒精含量超標，涉嫌「狂亂駕駛」及「酒後駕駛」被捕，他亦與3名男女乘客涉嫌「販毒」被捕。事件中，兩名警員制服疑犯時分別膝頭和頸部受傷，需送院治療。

昨日凌晨5時許，有警員在尖沙咀漆咸道南近柯士甸道設置路障，截查駛經的可疑車輛。期間，一輛載有3男一女的白色Tesla電動車駛至，警員認為該車有可疑，於是指示男司機停車接受檢查。豈料，司機不但未有按指示停下，反而加速衝過路障，同時高速向公主道方向疾馳而去，警員見狀即時登車尾隨電動車進行追截。

Tesla電動車沿公主道、窩打老道左穿右插高速飆逃，並駛過獅子山隧道進入沙田，警員一直駕車窮追不放。狂飆約15公里後，電動車竟然駛入火炭黃竹洋街駿洋邨停車場掘頭路。當司機發現前無去路後，隨即掉頭打算再作飆逃。此時警員亦已經追至，執法部門車輛即刻迎頭把電動車撞停，警員乘機落車一擁而上，將電動車上4人拉出車外撳地制服。

經搜查電動車，在車內起出約4,720.8克懷疑大麻朱古力、約974.7克懷疑大麻油、約113.8克懷疑大麻糖、約28.8克懷疑大麻、約97.6克懷疑太空油、約3.8克懷疑可卡因及約8.1克懷疑毒郵票。其後，緝毒犬奉召到場協助搜車，未再發現其他違禁品。執法部門經調查後，以涉嫌「狂亂駕駛」及「酒後駕駛」拘捕姓嚴（23歲）司機，他亦與姓伍（22歲）男乘客、姓張（21歲）男乘客、及姓李（20歲）女乘客涉嫌「販毒」被捕，4人被押走扣留調查。兩名警員在制服疑犯時分別右膝及頸部受傷，事後需送院治理。

有人把現場照片上載到社交網，引來網民議論紛紛，有人指電動車駛入火炭一定走唔甩，「傻仔駛入火炭，大把掘頭死路，邊有得走」、「如果車走入火炭，封死兩條路加山路，邊走得甩」。有人則揶揄司機，「揸T車（Tesla）都走唔甩，唔熟路咪鬼揸啦，九成九中途掉晒啲貨，依家衰呢啲輕好多」、「如果車上有重貨被捉到，分分鐘坐十幾廿碌，所以啲友仔一定搏晒老命逃走啦」、「揸得呢啲車嘅人又吸毒又運毒，又食太空油」、「轉多幾個彎爭取時間甩走啲貨坐少10年8年，好彩仲可以落埋客，司機一個頂晒，撞倒乜都唔使賠，認罪仲有優惠7折」及「呢個年代，你諗住走得甩？」。

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