毒餐車道路炸彈　遇查奔遁4個月3單

運毒車遇查衝路障屢見不鮮，單在去年已發生多次！去年9月15日凌晨，一輛電單車在荃灣路衝過路障，警員經一番追截後，終在德士古道近楊屋道截獲電單車。警員在男鐵騎士身上，檢獲一粒懷疑屬於表列第一部毒藥的藥丸及小量懷疑海洛英，並在車上檢獲一支伸縮棍。該名鐵騎士亦未能通過快速口腔液測試、兼未能出示有效駕駛執照，涉案電單車亦疑被擅自取用並套上假牌。

經調查後，該名55歲鐵騎士涉嫌「販毒」、「管有第一部毒藥」、「管有攻擊性武器」、「危險駕駛」、「在藥物影響下駕駛」、「擅自取去交通工具」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「行使虛假文書」共9宗罪被捕。

同年6月18日晚上，一輛私家車在黃大仙鳳德道，沒有停車兼迅速衝過路障，警員經追截，於鳳德道91號對開截停該私家車。但司機不合作，警員以棍敲打車窗，同時把其拖車外制服，於車內檢獲小量氯胺酮及一批未完稅香煙。該名36歲男司機涉「藏毒」、「管有未完稅物品」及「未服從警務人員交通指示停車」被捕。

此外，同年5月26日凌晨，一輛私家車於屯門公路衝破路障速逃，結果撞及一輛的士而停下，私家車司機被制服。經過搜查後，警員於私家車內起出一批懷疑毒品，該名24歲司機涉嫌「危險駕駛」、「販運危險藥物」、「被取消駕駛資格期間駕駛」、「未獲授權而取用汽車」、「沒有提供血液樣本以作化驗」及「沒有第三者保險而使用車輛」等罪被捕。