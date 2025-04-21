全球B型腦膜炎雙球菌升溫　專家籲「玻璃杯測試」及早識別

復活節假期完結，暑假即將來臨，不少人會帶子女外遊，惟亦需慎防各類疾病。數據顯示，全球多地腦膜炎雙球菌感染數字有所上升，而本港於2015年至去年的10年間，共錄得52宗相關個案，今年截至4月15日則暫錄得5宗病例，已有一名73歲的長期病患者病歿，而早前亦有兩名地盤工人染病。有專家提醒，該病病徵像感冒，惟嚴重者可於24小時內死亡，而部分病情嚴重者可能出現皮疹。他建議市民透過「玻璃杯測試」，及早識別皮疹是否與腦膜炎有關，又提醒不少海外地區已成為「疫區」，除了長者、幼童，移民及留學人士亦有感染風險，建議高危者考慮接種疫苗。

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生、亞洲兒童傳染病學會主席關日華指出，腦膜炎雙球菌感染主要經由患者飛沫或呼吸道分泌物傳播，潛伏期一般為3至4天，任何年齡人士亦有機會感染。其中風險較高的群組，包括5歲以下嬰幼兒(尤其少於1歲)、65歲或以上長者等。另外，一般族群當中，約有一至兩成人屬於「無症狀帶菌者」，亦具備傳播能力。

他指出，感染腦膜炎雙球菌的病徵與感冒相似，「好多時分唔到」，約有四至五成病例會出現「流行性腦膜炎」，亦有約兩至三成因細菌入血而出現「腦膜炎雙球菌血症」。若病情嚴重，可能會出現抽筋、敗血性休克，甚至於24小時內死亡。就算痊愈，亦有可能出現各種後遺症，例如神經系統、視力、聽覺受損，嚴重者也有機會要截肢、植皮。

他提到，涉及「腦膜炎」及「菌血症」的個案，患者或會出現疹班及皮疹，雖情況不常見，唯一旦出現就可能反映病情嚴重，建議患者可以透過「玻璃杯測試」了解皮疹是否與腦膜炎有關。測試的做法需使用玻璃杯表面輕壓紅疹表面並滾動，若杯子壓過紅疹時皮膚呈白色，移走玻璃杯後回復呈紅色，則反映皮疹與腦膜炎有關機會較低。若杯子按壓時紅疹不退，就反映皮疹有機會涉及腦膜炎。

根據各地數據，不少地區，包括英國、澳洲及內地等，腦膜炎雙球菌感染數字自新冠後有所上升，主要流行的血清型為血清B型。關日華表示，雖然本港不算「疫區」，故未建議將腦膜炎雙球菌疫苗納入本地疫苗接種計劃。不過，由於不少海外地區感染數字上升，他呼籲有意赴海外留學、移民的人士及早接種疫苗。

關日華早前聯同14個國家及地區的權威專家，擬定一份相關疫苗的建議書，建議嬰幼兒B型腦膜炎雙球菌(MenB)感染情況嚴重的國家，應考慮將相關疫苗納入嬰幼兒的接種建議，並呼籲各地擴大青少年及年輕人的MenB疫苗接種計劃，同時鼓勵將前往高風險地區的旅客接種疫苗。