河池市冰雹大風毀農作物　狗綁屋外慘遭砸死

廣西河池宜州區遭遇冰雹大風天氣，有村民綁在屋外的狗被砸死。

廣西多地嚴重乾旱，正啟動旱災防禦三級和農業重大自然災害（乾旱）Ⅳ級應急響應。惟廣西氣象局周一（21日）公布，河池、柳州等地部分地區有中雨到暴雨，伴有短時雷暴大風、冰雹等強對流天氣。其中，河池市宜州區上周六（19日）遭遇冰雹大風天氣，有村民綁在屋外的狗被砸死；賀州市也刮起大風，不少鐵皮屋頂被掀翻。

中央氣象台周一繼續發布暴雨、強對流天氣和沙塵暴藍色預警，預計周一至周二（22日）江漢東部、江淮西南部、江南中北部、西南地區東部等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中安徽、湖北、湖南和江西等地的部分地區將有10級以上雷暴大風，多地小時雨量將大於50毫米至70毫米以上。新疆、青海、北京和四川等地周一至周二有揚沙或浮塵天氣，其中新疆、內蒙古和甘肅等地的部分地區有沙塵暴。

河池市宜州區日前遭遇冰雹大風天氣，懷遠鎮一名村民表示，冰雹如雞蛋般大小，屋頂被砸穿，辣椒開的花果都被打掉，至剩下苗桿，村內有狗被砸死。宜州區當日發布冰雹橙色預警信號，多地出現冰雹天氣，局地伴隨短時大風。宜州區應急局周日回應稱，暫無人命傷亡報告，財產損失正統計中。