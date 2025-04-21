傳美脅迫他國限制對華貿易　華批與虎謀皮終兩空

中國商務部新聞發言人周一（21日）就美國以關稅手段脅迫其他國家限制對華經貿合作，回答記者提問，稱為一己一時私利，以損害別人利益來換取所謂豁免是與虎謀皮，最終只能是兩頭落空，損人不利己。

多間境外媒體引述消息人士指，特朗普政府正準備在關稅談判中向其他國家施壓，要求其他國家限制與中國的貿易往來，以換取美方關稅豁免。中國商務部新聞發言人表示，注意到美國近來打着所謂「對等」旗號對所有貿易夥伴濫施關稅，同時又脅迫各方與其開啟所謂「對等關稅」談判。發言人批評，這是打着「對等」的幌子，在經貿領域推行霸權政治、實施單邊霸凌；強調綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重。

中方尊重各方通過平等磋商解決其與美方的經貿分歧，認為各方在「對等關稅」問題上應站在公平正義一邊，捍衞國際經貿規則和多邊貿易體制。中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，如出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施，有決心有能力維護自身權益。發言人指出，國際貿易一旦回歸弱肉強食的叢林法則，所有國家都會淪為受害者。中方願與各方加強團結協調，攜手應對，共同抵制單邊霸凌行徑，維護自身正當權益，捍衞國際公平正義。