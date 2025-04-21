機關員工違規用網絡掃描軟件　127份涉密文件外洩

國家安全部周一（21日）公布，近期某機關工作人員因貪圖便利，違規使用網絡掃描軟件掃描涉密會議紀要，使文件自動備份至網盤。惟該網盤帳號密碼遭暴力破解，使攻擊者取得其在3年間掃描的127份涉密文件，後經境外社群媒體傳播，造成重大失洩密事件，對中國國家安全構成現實威脅。

國安部提及多種潛在隱憂和漏洞，包括傳輸路徑未設防，市面大部分掃描類軟件和程式會用開發公司的雲端數據庫，如不慎將涉密敏感內容掃描上傳，或會導致個人私隱或國家秘密被盜。權限索取超常規，個別掃描軟件在安裝時或會要求取得通訊錄、相簿等權限，或使重要訊息和資料被竊取。

雲端儲存也有漏洞，此功能的安全性取決於加密技術、存取控制和服務提供者的安全措施，但這些技術手段難以絕對完善，若對方存在系統漏洞，或遭境外間諜情報機關攻擊，容易資料外洩。更有可能是惡意軟件巧偽裝，有案例顯示，使用者一旦下載安裝此類掃描軟件，惡意程式會在裝置後台運行，自動掃描並竊取裝置內的訊息數據。國安部呼籲群眾，特別是涉密崗位工作人員要提高安全意識，嚴格落實保密規定，謹慎選擇掃描軟件，嚴格管控軟件權限，加強資料儲存安全等，以免資料外洩。