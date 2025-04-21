公僕體系龐大　葉劉：削1萬職位不算多　真正省開支要精銳架構

面對龐大財赤，政府只提出公務員凍薪不減薪，以及在本屆政府任期內削減1萬個編制。身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀指公務員體系非常龐大，而本年度預算公務員薪酬開支逼近1,000億港元，而實際上兩年內削減1萬個職位不算多，認為真正節省開支是要精銳架構。

葉劉在報章撰文，指近日在立法會特別財委會，議員很關心政府部門減赤的成效，如何進一步削減政府開支，包括公務員開支。她指醫療、教育和福利是政府3大最大開支範疇，但其實以2024/25 年度預算為例，公務員開支也達1,637億元，當中公務員薪酬逼近1,000億港元，退休金也達484億港元，其餘則是相關福利開支如公積金供款、房屋津貼、醫療及牙科福利等。

公務員體系非常龐大，她指截至去年12 月31 日，公務員編制有19.1萬， 實際人數為17.2萬，空缺有1.89萬，因此政府要求在兩年內削1萬個職位並不算多。根據立法會秘書處發表的「2025/26年度《財政預算案》的研究簡報」，2023年香港的公務員人數為17.2萬，佔整體人口2.3%，佔就業人口4.7%，公務員相對規模較多個亞太區經濟體高；反觀新加坡的公務員人數為8.6 萬，只佔整體人口1.5%，佔就業人口3.7%。

基於以上的數據，她指很多人質疑香港的公務員體系是否過度龐大，而政府的解釋是新加坡政府將很多服務交由法定機關負責；但其實香港也有同樣做法，有很多服務同樣由公營機構提供，例如機場管理局、醫院管理局、貿易發展局及西九文化區管理局等。

她又引述公務員事務局長楊何蓓茵表示「不會裁減現有公務員」，解釋20多年前時任財政司長為應付財赤，推出「肥雞餐」大量削減公務員，花費40億港元，但現時政府財赤下，不可能再花費數十億港元，恐怕負擔更重。

社會上有聲音要將公務員薪酬削減10%，但她認為真正節省開支，不應只削減公務員薪酬，還要從公務員體系的層面上想辦法，包括精銳架構，一方面能為納稅人省錢，另一方面可提升公務員表現。