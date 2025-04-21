議員促檢視硬糖骾喉風險　家庭醫生促加強針對家長宣傳教育

當局將修例規管深受小童喜愛的含蒟蒻類啫喱及相關產品，食安中心建議修訂《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，主要規管含蒟蒻的「小杯裝啫喱產品」、高度或寬度為45毫米或以下者不得銷售，及要求全數含蒟蒻成分的啫喱產品須加上有「預防哽噎風險」警告字句的外包裝標籤。政府會採「先訂立、後審議」的立法安排，禁售要求最快料於修例通過後半年內落實，即有望今年10至11月生效。

食物安全及環境衞生事務委員會委員、議員陳凱欣今早(21日)在電台節目表示，數年前一名兒童因食用「小杯裝啫喱」時，骾喉不幸身亡，反映有關產品具安全風險，政府修例建議已參考歐盟和馬來西亞。她又以自己食喉糖骾喉為例，建議當局同時檢視硬糖等食品，是否同樣有風險以及是否需要規管。

家庭醫生林永和認為，當局的建議是好方向，相信修例後可避免悲劇發生，同時亦要加強針對家長的宣傳教育，了解有關食物的潛在危險，並提醒長者在進食蒟蒻產品時要格外小心。他又指出，蒟蒻的營養價值很低，一般食肆亦有提供含有蒟蒻成分的食物，下一步可以探討如何減低相關的食用風險。