九巴彩虹總站展兩舊巴士椅　市民打卡回憶「熱狗」時光

踏入初夏，許多港人會憶起往時乘坐無冷氣巴士時，汗流浹背的時光。九巴舉行「彩虹回憶」活動，在彩虹邨巴士總站，展出2張懷舊巴士座椅，讓巴士迷及新一代市民，透過舊座椅感受坐舊式巴士的滋味。而九巴亦將總站內的候車亭、站長室和舊茶水站重新髹油，重現70年代風貌，吸引不少市民專誠試坐座椅及拍照留念。

是次展出的2張懷舊巴士座椅，包括綠色纖維座椅，和啡色乳膠墊座椅。東網記者今日(21日)到現場視察，發覺不少市民專誠前往該巴士總站，有人駐足細閱資訊板上的文字，觀賞相片中的舊巴士；亦有市民在啡色乳膠墊座椅上雙雙坐下來，仿似回到過去般，尋覓昔日一起坐巴士的情懷。

當中，有巴士迷前來參觀，直指舊式巴士退役時，他尚未出生，能透過展品認識巴士歷史感到興奮。又有巴士迷稱展品令他回想學生時代，又指啡色座椅較現時的巴士座椅更舒服。在彩虹總站服務逾20年的九巴總車務督察黎嘉暉表示，見證茶水站因車長用膳時間變長而完成歷史任務，如今改建成車長休息室，加上彩虹邨快將重建，他亦感嘆時代變遷。