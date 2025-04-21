港人北上盡興而歸　高鐵站人流如鯽　四口家探親花費逾萬

復活節長假來到最後一日，今日(21日)有不少外遊市民陸續返港。記者在約今午1時到西九龍高鐵站視察，抵港大堂不斷有許多拖篋人士出入，又有一家大細攜同一抽二掕「戰利品」返港，十分熱鬧。有市民稱假期開始的高鐵車票「一票難求」，最後要先前往深圳再轉車，而回港高鐵亦擠滿人潮；有在港留學的內地生則指近幾日回家也見到不少港人遊客到內地遊玩。

位於九龍高鐵的抵港大堂人潮湧湧，有高鐵職員舉牌指示人流方向，偶爾也有執法人員巡邏。下午時分大多為家庭客回港，拖着行李箱攜長扶幼，一袋袋「戰利品」滿載而歸；也有不少內地及外籍旅客經高鐵來港，人流如鯽。

陸氏一家四口在復活節長假期到肇慶探親，兩位小朋友均表示非常開心，假期回鄉捉魚遊玩，玩得十分盡興。陸太則指雖然今次回鄉僅4天，但小朋友5月才開學，考慮之後會再和小朋友外遊，今次回鄉花費約1萬港元，高鐵車票也不見有加價，不算太貴。

王先生一家五口到廣州遊玩3天，上周沒有特地請假「自製長假」，但也玩得非常盡興，他指難得放復活節假期，故一家人想離港旅行，而廣州性價比很高，主要和小朋友到兒童公園、逛商場，吃飯也很便宜總共花費不用1萬港元。不過，王先生指高鐵車票十分難搶，第一天假期開始時搶不到票，惟有與家人先乘港鐵到深圳，再轉車廣州，幸好回港有成功買到高鐵票。

林小姐是內地來港留學生，她稱現在港讀大學，趁學校復活節假期回鄉探親，但人潮為患「非常之多人，成個車廂都係人」，高鐵車票也十分難訂，去程時是候補車票，回程也要提前一個星期搶票，今次回鄉也見到許多香港人旅遊，笑言「身邊都幾多人講廣東話。」