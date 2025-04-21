西九龍反罪惡拘34人　檢值17萬元毒品及違禁武器

執法部門在上周六(19日)至昨日(20日)進行代號「星軌」的反罪惡行動，當中特別針對復活節長假期期間、西九龍娛樂場所一帶涉及車輛的罪案。行動中，警員在區內多個地方設置路障截查可疑車輛、進行反罪惡巡邏，以及巡查多間酒吧和夜總會，期間一共拘捕22男12女(13至71歲)，包括5名非華裔人士，分別涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「管有攻擊性武器」及「狂亂駕駛」等罪名。

行動中，警員檢獲38罐懷疑大麻朱古力、47支大麻油、113克懷疑大麻糖、28.8克懷疑大麻、5克大麻花、5克可卡因、21克冰毒、19克太空油煙彈及345枚約重8.1克的毒郵票，毒品總市值約17萬港元；而檢獲的違禁武器包括伸縮棍、摺刀和鐵蓮花。

調查人員表示，就設置路障截查車輛方面，警員一共拘捕7男2女本地人(16至40歲)，涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「藏有工具可作吸食毒品用途」、「狂亂駕駛」及「酒後駕駛」，其中一名40歲被捕男子亦被揭發因一宗「盜竊罪」及違反法庭擔保條件而遭到通緝。另外，警員亦截獲3輛懷疑經非法改裝的車輛，有關車輛已被扣押於九龍灣汽車扣留中心，以作進一步檢驗。年紀最小的16歲被捕女子，她涉嫌藏有懷疑含有「依托咪酯」(俗稱太空油)的電子煙。

其中檢獲最多毒品的案件，源自前日凌晨截獲的Tesla「毒品快餐車」，該車在尖沙咀衝越路障，狂飆15公里至火炭被截停，途中曾經衝燈及越過雙白線，最高時速達100至150公里。警員搜車後，檢獲大麻朱古力、太空油及毒郵票等共值約14萬港元毒品，並且拘捕車上4名男女，當中懷疑有黑社會背景的23歲男司機，涉嫌「狂亂駕駛」及「酒後駕駛」，他與另外3人另涉「販毒」被捕。初步調查顯示，涉案毒品相信是供應西九龍區，其來源仍有待追查。