女子求職遇電騙　找黑客幫手再失錢財

內媒周一（21日）報道，上海一名00後女子早前找工作時遭遇電訊詐騙，她第一時間找「黑客」以圖挽回損失，詎料再次被騙。上海市公安局徐彙分局表示已獲悉該宗案件，目前一名涉詐人員已被警方抓獲。

報道指，事主馬女士向上海市公安局徐彙分局漕河涇派出所報案，稱在網上收到一份招聘郵件後，按對方要求下載了一款投資理財APP，在投資1,600元（人民幣，下同，約1,700港元）後意識到可能是詐騙。但馬女士沒選擇報警，而是點擊網站上一則「如遇被騙，可幫助追回」的廣告，聯繫對方能否協助討回款項。對方以「防止惡意追回，需繳納4,000元（約4,260港元）保證金」為由，再次向馬女士行騙，輕信「黑客」的馬女士再次轉賬。

直至發現手機上一直未曾接聽的「96110」反詐中心電話，馬女士才意識到被騙，便來到派出所報案。警方接報後迅速鎖定兩次涉詐的犯罪嫌疑人袁某；袁某到案後對罪行供認不諱。據其供述，他曾將自己的銀行卡賬戶及密碼提供給他人，現在願意退還馬女士全部被騙資金。目前，疑犯袁某因涉嫌詐騙罪，已被徐彙警方依法採取刑事強制措施，對其他犯罪嫌疑人的調查工作仍在進行中。