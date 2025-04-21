復活長假餐廳生意斷崖式下跌　東主：人流直接少一半「差得好緊要」

復活節長假期即將過去，市面氣氛仍然淡靜。記者今日（21日）走訪佐敦一帶食肆，只見人潮疏落，餐廳只得零星客人，不見熱鬧景況。有食肆負責人稱人流極少，生意額大減一半，直言「無得賺不特止要蝕⋯⋯真係差得好緊要」，相信與港人北上消費有關，希望假期過後能回復常態。

記者巡視佐敦一帶，發現人流稀疏，下午茶時間大多餐廳只餘零星客人，也不見遊客閒逛。茶餐廳負責人陳先生表示，由復活節假期首日起便見人流驟減，「4日都好靜，間間都咁上下（少人）」，認為大部分客人都北上消費不再留港，生意額與人流都跌3至4成，經營茶餐廳也難以用「奇招」吸客，主要靠熟客支持。

經營越南餐廳的王小姐則表示，生意額比平常少了一半，打擊十分大，因為餐廳只屬小本經營，「依家少咗一半生意，租要交、人工要照畀，呢啲咪影響，無得賺不特止要蝕」，她指早前已預計這數天假期人流會差，但沒想到會直接少一半，她指以前疫情時人流更好，但近年一到長假期生意就大減，「出面啲街好少人，佐敦旺嘅地方都咁靜，其他地方都唔知點」，加上近期遊客也有所減少「好似啲人都唔嚟香港咁嘅」，希望政府會「反應下」吸引外國旅客或本地人留港。