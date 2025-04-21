政府去信學校建議小食部停售細杯裝果凍　校長會：立法減爭拗

因應含蒟蒻成分果凍產品可能帶來的哽噎風險，食安中心已聯同教育局向各學校發信，建議學校小食部及食堂等地方，停止出售或提供高度或寬度為45毫米或以下的小杯裝蒟蒻果凍。資助小學校長會名譽主席張勇邦贊成當局做法，認為老師難以逐一照顧學生進食蒟蒻果凍的情況，認為禁售可以減少爭拗。

食安中心檢視食用含蒟蒻成分果凍產品的哽噎風險、以及主要經濟體對這類產品的規管做法後，提出修例建議，規定高度或寬度為45毫米或以下的小杯裝果凍產品的不得含有蒟蒻成分。修例建議亦要求所有預先包裝的含蒟蒻成分果凍產品，其包裝須標示預防哽噎風險的警告字句。

食安中心已聯同教育局，向各學校發信，建議學校小食部及食堂等地，停止出售或提供高度或寬度為45毫米或以下的小杯裝蒟蒻果凍。資助小學校長會名譽主席張勇邦贊成當局做法，表示在學校老師要面對眾多學生，難以逐一照顧他們進食蒟蒻果凍的情況，又認為如果由政府立例規管，不容許小食部出售相關產品，將可減少爭拗。

議員陳家珮原則上支持有關做法，但關注細節如何執行，指不少家長都關注子女的食物安全風險。她認為，若禁售一些較細的小杯裝蒟蒻果凍產品，雖未必完全杜絕小朋友進食時硬噎的風險，但可以減少事故發生。她指作為家長，不會買小杯裝蒟蒻果凍產品，只會買一些袋裝產品，以減低硬噎風險。她又認為，在禁售小杯裝蒟蒻果凍時，不必再加入年齡限制，否則會令法例更複雜。她認為在實行時，當局必需要解說清楚，否則會對製造商帶來不便。