五一旅行熱度或達近3年峰值　內地出境客多赴日韓

五一小長假即將到來，內地多個旅行平台周日（20日）發布「備戰」數據和預測報告，可見民眾的出遊需求持續旺盛，旅遊市場熱度持續攀升。國內多個熱門城市的火車票和機票被搶光，南韓首爾、濟州島，日本東京、大阪，香港和澳門等城市仍是預訂熱度靠前的出境旅遊熱門目的地。

旅遊平台攜程發布《五一旅遊出行預測報告》，今年假期旅遊消費呈現「長線爆發、跨國雙向升溫、縣域逆襲」三大特徵。同程旅行平台的數據分析則顯示，今年五一假期的旅行熱度或將達到2023年以來五一假期的峰值，出行高峰預計出現在假期前兩日。內地不少打工仔考慮結合年假和五一假期，若節後請假4天，可連放11天超長假期。美團旅行相關負責人指出，火車票出行高峰集中在下月1日，提前兩日錯峰出行，部分線路尚有餘票。

同程旅行數據反映，國際機票的價格預計從五一假期前一周出現上漲勢頭，並在本月30日和下月1日達到價格高峰。多個旅遊平台均顯示，境內熱門目的地是北京、上海、廣州等，自本月中旬以來，「00後」年輕遊客最愛搜尋「火車站附近酒店」，佔比高達31%。而上海長期是入境遊最受歡迎城市，除南韓外，五一入境遊客源國日本排第二，在此期間的訂單年增近兩倍。不少上海市民發現，外灘等熱門景點擠滿打卡和購物的泰國遊客。