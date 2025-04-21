涉強姦醉酒女下屬男商人被捕　帶家傭及清潔工具折返斷正

澳門發生一宗涉嫌強姦案件，33歲澳門男商人被捕。上周五(18日)男商人與女下屬接待客戶並飲酒，之後男子將事主帶返公司，並強行脫去對方衣物。事主因醉酒未能擺脫，在沒有安全措施下，遭男商人強姦。事主衝入廁所反鎖並報案求助。他事後要求女傭清除犯罪現場的作案痕迹，被到場的執法部門斷正。調查期間，男子拒絕交代案情，並兩次故意以身體衝撞執法人員。

涉案男老闆姓楊，33歲，澳門人；女下屬為內地女青年，事發時為公司外僱，負責宣傳及銷售業務。案情指出，女事主上月透過內地網站應聘，本月中旬入職涉事公司，與楊某是僱傭關係。上周五晚上，楊某與事主接待客戶並飲酒，事主感到不勝酒力要求回家休息，楊某拒絕並聲稱有緊急公務需即時處理，並將事主帶返新口岸商業大廈公司內，事主感到酒後疲倦，伏在辦公台休息，不懷好意的楊某提議事主可在他辦公室內梳化休息，事主拒絕但遭對方強行拉上梳化並脫去衣物，事主反抗但因醉酒未能擺脫，在沒有安全措施下，遭對方強姦。

事後，驚魂未定的事主衝入廁所反鎖並報案求助，楊某隨即返回家中帶同家傭及清潔工具折返公司，不排除想清理現場，但被到場的執法人員斷正。事主經送院檢驗雙手受傷，屬普通傷害。

在調查期間，楊某拒絕交代案情，並兩次故意以身體衝撞執法人員，導致人員輕傷，涉「抗拒及脅迫」罪另立案調查。執法部門經綜合調查分析，結合刑事技術檢驗結果，案件涉強姦罪移送檢察院偵辦。