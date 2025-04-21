對美退讓無出路　華促印度拒單邊主義

中國駐印度大使徐飛洪近日首度接受印度媒體單獨採訪，對於美國單方面加徵關稅，強調妥協和退讓沒有出路。他認為，中國和印度有責任反對一切形式的單邊主義和保護主義，為動盪的世界注入迫切需要的穩定性，又強調中方從未就限制相關設備出口和人員赴印提出強制性要求。

徐飛洪在上周六（19日）刊出的專訪中，介紹中印高層交往、經貿合作、人文交流等情況，並就中方關於反對美國濫施關稅闡明嚴正立場。他批評美國以威脅和施壓單方面實施對等關稅，根本並非互惠，而是公然侵犯他國合法權益，對全球經濟秩序穩定構成嚴重威脅。他重申，中國無意打貿易戰或關稅戰，但如強加於中國，將堅決反擊；又指一些國家面對美國濫用關稅作出讓步，但華盛頓卻想得寸進尺，充分表明在美國霸凌和霸權面前退讓沒出路。

對於印度擔憂中國限制設備出口和人員赴印會阻礙印度發展國內製造業，徐飛洪否認中方設限，強調始終願與友好國家分享經驗，加強互利合作。但現實情況是，中國人獲得印度簽證很困難，在印中資企業經常受到不友好不公平對待，媒體上還不時出現不歡迎中國投資的聲音，在中國社會產生負面影響。他認為，雙方需要相向而行，共同努力。