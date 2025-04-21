兩人購700舊手機遭食夾棍 一港男被捕兩在逃

3名男子疑「食夾棍」侵吞委託人一批價值185萬港元的二手電話，其中1名27歲香港張姓無業男子被澳門執法部門拘捕。調查發現有強烈跡象顯示張某涉加重盜竊，將其移送檢察院偵辦，人員將追查贓物及2名在逃男子。

兩名事主分別為澳門中年男子及香港中年女子。案情指出，兩名事主本月中旬合資185.9萬港元，向澳門某貿易行購入706部二手電話，由於兩人均不在澳門，女事主找來認識的男子在收貨後存放在北區指定單位。上周五(18日)凌晨3時，事主收到男子信息稱已確認收貨並存放好，但其早上8時到單位檢查時，卻發現該批電話不知所終。及後收到男子來電，索要50萬港元才交貨，事主隨即報案。

經調查發現，男子當日將該批電話存放在單位後，至凌晨5時折返，將手機放入帶來的兩個行李箱內運走，及後轉移到路氹某酒店大堂，將兩行李箱轉交給張某及另一男同夥，隨後經港珠澳大橋離境。張某及男同夥則入住酒店，未幾背著背囊及提著兩袋物件離開酒店，同日下午1時經關閘口岸離開澳門，懷疑將該批二手電話帶返內地。

執法人員到事發酒店房間調查，僅發現兩個空空如也的行李箱，扣押調查。至上周六(19日)晚上8時，張某再次經港珠澳大橋口岸入境被截，拒絕交代案情。