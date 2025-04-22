自貿試驗區建設工作　中央作系統部署

中共中央及國務院近日印發《關於實施自由貿易試驗區提升戰略的意見》（下稱《意見》），針對自由貿易試驗區建設工作作出系統部署，包括支持符合條件港澳台醫生取得醫師資格證書後在區內開設診所等。

《意見》提出要增強對外貿易綜合競爭力，推動貨物貿易優化升級，增強服務貿易發展活力，支持數碼貿易創新發展。例如，探索建立生物醫藥企業進口研發用物品「白名單」制度，允許免予辦理進口藥品通關單；探索建立進口食藥物質「白名單」制度，允許食品用途的食藥物質按實際用途通關等。

此外，《意見》指出要促進投資自由化便利化，提升市場開放水平，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，包括允許符合條件區內外資企業開展電影後期製作服務等。它同時提出要打造高能級科技創新生態，促進創新鏈產業鏈融合，擴大國際科技交流合作，以及要推動數據高效便利安全流動，建立健全數據要素市場規則，提升數據跨境流動便利化水平。

最後，《意見》強調有關地方要強化主體責任，加大項目、資金、人才等投入力度。各部門要加強分類指導，結合實際把有關改革事項放到自由貿易試驗區先行先試。商務部要加強統籌協調，會同有關部門做好跟蹤問效和經驗複製推廣，推動自由貿易試驗區提升戰略順利實施。