2.32萬公僕無有薪飯鐘　議員：應訂降人數目標時間表

現時仍有部分公務員沒有「有薪飯鐘」，曾有勞工背景的議員批評是「歧視」。當局提交的資料顯示，2024年沒有「有薪飯鐘」的公務員較2023年僅減少100人，降至2.32萬人，佔整體公務員的比率下跌0.1%至13.4%。有議員認為現時部分過時職系不再招聘，數字減少只是此消彼長下微跌，直指情況不理想，不代表政府有採取策略令人數減少，又指政府要拆牆鬆綁，即使不是一步到位，亦至少每隔一個時段就有些進展，甚至應訂下降低人數的目標及時間表。

政府以「總工作時數」及「淨工作時數」計算僱員工作時數，而計算「淨工作時數」的員工未能享有「有薪飯鐘」。按照公務員事務局回覆早前議員在立法會特別財委會的提問，現時以「淨工作時數」表達工時的公務員，2023年底有2.33萬人，2024年底則有2.32萬人，佔整體公務員的比率下跌0.1%至13.4%。當中「黑房技術員」、「屋宇事務助理」、「手術室助理員」、「以及運作助理」、「二級病人服務助理」實際員額總數「清零」；而「管工」、「小販管理主任」、「小輪船長」、「康樂助理員」、「監工」但職系實際員額總數上升；現時實際員額總數最多的相關職系是「二級工人」，人數達4,788人。

議員林振昇認為現時計算「淨工作時數」的公務員人數所謂減少100人，並非代表政府有採取策略進取地處理「有薪飯鐘」的問題。他續指，現時部分過時職系沒再展開招聘；而有人手需求的職系繼續進行招聘，此消彼長下令數字微跌。他舉例，食環署的管工和小販職系一直都需要人手，特別是由新法例通過、店舖阻街罰款增加等。

當局指規定工作時數有參考整體薪酬福利條件，對於縮減個別職系工作時數的建議持開放態度，但當局會確保相關做法，滿足毋須額外財政資源、不涉及額外人手及維持為市民提供服務的先決條件。當局又指要保持「相同職系，相同規定工作時數」的原則，否則同一職系工時搞到亦員工會感到不公平，亦會影響相關部門吸引力。

林振昇表示，明白現時政府有「3不」原則，但是應逐步處理，例如定下3年目標，檢部門能否將3,000至5,000個職位由淨「總工作時數」轉為「淨工作時數」。他指現時政府亦有在丈量員職系嘗試，讓45小時工作時數包含分鐘，讓300多人受惠。他指公務員守則70年代已訂立，當時有區分「總工作時數」及「淨工作時數」，認為應盡量統一過時的工時計算方式，即使不是一步到位，亦至少每隔一個時段就有些進展。

他認為部分部門已預備將某職系轉為「總工作時數」，但或有個別部門未預備，導致整個職系「晾住係度」。他認為若如此便「不是太過理想」，認為政府要拆牆鬆綁。他認為，即使是同一職系，但是不同部門在職責上或有些微差異，並非要完全一樣。