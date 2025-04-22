可分解塑膠充斥　環團轟執法不力　管制形同虛設

首階段「走塑」實施至今1周年，惟環保團體綠惜地球的調查發現，逾70間零售商、非牟利團體、機構、大型網店及網購平台等，仍有售賣標榜「環保」、「可分解」或「可降解」的受管制的氧化式可分解塑膠產品，多數是垃圾袋、寵物拾便袋等。本報嘗試在網上搜查相關產品，亦見到類似情況。不過，環團引述環保署數據指，該署截至今年2月均是「三零」，即零警告/勸喻、零檢控、零罰款，批評署方執法不力，令管制「形同虛設」。保署回覆本報指已派員按媒體提供的資料，巡查12個相關零售點，並就有關情況作出跟進。

東網記者嘗試以環團建議的關鍵詞在網上搜尋，發現氧化式可分解塑膠的產品琳瑯滿目，例如在非牟利團體的愛護動物協會、城大寵康薈，以及寵物用品店Whiskers N Paws網店等，都見到有售聲稱「可降解」的寵物執便袋，部分列明產品是「epi」、「d2w」等，但沒指明是氧化式可分解塑膠。另外，平價雜貨店「淘多多」、內地網購平台的香港分站、AEON永旺(香港)百貨，及至環保家品店都有售賣「可降解」垃圾袋或保鮮袋。

情況顯示，即使管制即棄塑膠法例實施一年，但氧化式可分解塑膠仍然氾濫全港。而綠惜地球向環保署索取的投訴及檢控數字顯示，自去年4月22日至今年2月，署方均沒勸喻或警告、檢控及罰款的個案，署方另指沒細分相關投訴數字。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑指出，法例列明，當商戶明知產品含氧化式可分解塑膠下銷售才屬違法，變相是「不知者不罪」。管制成效取決於當局的解說和監管，以及商戶、公眾對該法例的認識。但環保署解說含糊、監管不力，過去從未發出勸喻，或令不少商戶誤墜法網，亦令管制形同虛設。他續指環保署責無旁貸，促請多廣泛解說，並全面淘汰該類產品。

環保署回覆東網指，已派員按媒體提供的資料，巡查12個相關零售點，只發現1個涉及售賣1種「氧化式可分解塑膠」產品，並已向相關公司提供資訊，協助他們避免採購產品，跟進巡查亦發現產品下架。署方亦聯絡網上售賣點，提供資訊，協助他們避免購入相關產品。該署提到當發現有違規個案，會先提醒或警告商戶，之後會再巡查，如發現仍然違規，便會檢控負責人。

愛協回覆指，已正在逐步下架相關產品，確保遵照法律的要求。永旺(香港)表示，正積極與供應商及其他相關部門核實，但為安全起見，已第一時間將商品下架。城大寵康薈則指，已緊急聯繫相關供應商，要求確認產品是否含有「epi」成分及標籤標示之準確性，亦已先將涉事產品全數下架，並會成立專責小組跟進。Whiskers N Paws負責人則向東網指，涉事產品近年已升級，不再含氧化式可分解塑膠添加劑，並獲獨立認證，已更新網頁資訊；負責人又指近日已接獲環保署查詢，已向署方提供產品認證資訊。