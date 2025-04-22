元朗村屋焦屍證為59歲南亞漢　遺體有明顯燒傷及腐化痕迹

昨日(21日)2時許，執法部門接獲一名業主報案，指在元朗洪水橋大道村路一村屋發現一具懷疑燒焦的屍體。警員接報到場，發現一名59歲南亞裔男子倒臥在上址，身上有明顯燒傷及腐化痕迹，現場被證實死亡，其死因有待驗屍後確定。警員在現場檢走租約等證物，案件列「屍體發現」跟進。

今年農曆年初一(1月29日)晚上11時許，上址有鐵皮屋懷疑電線短路起火，火勢迅速蔓延，再波及鄰近多間鐵皮屋。消防到場將火撲熄及派員搜索現場，但並無發現死傷者。大火過後，涉事村屋一直無人打理，直至近日才有人承租，並於昨日安排數名工人進行清潔翻新，準備再作轉租，結果意外尋獲焦屍，懷疑他是上址前租客，事發近3個月後始發現其遺體。據了解，該村村民近日一直聞到該處傳出臭味。

消防處指接獲執法部門通知，昨日下午於洪水橋大道村38號發現一具燒焦屍體。消防處已成立專責小組就事故進行調查，包括調查導致事主死亡及相關火警起因，以及事件是否與今年1月29日在同一地點發生的火警有關。處方現時正聯同執法部門及政府化驗所人員進行調查。