教宗方濟各葬禮周六梵蒂岡舉行　華表示哀悼

天主教教宗方濟各周一（21日）逝世，終年88歲。梵蒂岡指死因是中風及心臟衰竭，全意大利為教宗方濟各逝世哭泣，總統府、總理府下半旗，羅馬誕生日慶祝活動取消，足球停賽。教廷當地周一晚上6時為教宗舉行入棺儀式，教宗遺體周三（23日）起將放在梵蒂岡聖伯多祿大教堂供信徒瞻仰，直至周六（26日）舉行葬禮。

全球多位領袖悼念教宗，歐盟執委會、意大利總統府、總理府下半旗致哀，意甲足球聯賽周三才會恢復賽程。教廷發言人布魯尼宣布，教宗方濟各遺體將於周三上午移至梵蒂岡聖伯多祿大教堂，供全體信徒瞻仰，具體細節將於周二（22日）樞機主教團會議後確定並公布。梵蒂岡周二發布教宗躺在敞開的棺材中、身穿紅色長袍、頭戴主教冠、手握念珠的照片。

意大利總理梅洛妮表示非常懷念教宗，她與教宗有非比尋常的個人聯繫，有幸可以和對方談論一切。梅洛妮指，與教宗有許多美好回憶，教宗還把她女兒送的畫放在自己辦公室的抽屜。中國外交部發言人郭嘉昆周二指，中方對教宗去世表示哀悼，近年來中國和梵蒂岡保持建設性接觸，開展有益交往，中方願同梵方共同努力，推動中梵關係持續改善。

梵蒂岡周一亦公布教宗的遺囑，遺囑於2022年6月29日立下，內容包括他希望安葬在羅馬聖母大殿內墓穴，墳墓應埋於地下，且簡單、無特殊裝飾，僅銘刻「方濟各」的拉丁文「Franciscus」。安葬費用將由一位捐助者款項承擔，款項已轉交聖母大殿，由聖母大殿助理總鐸馬克里卡斯樞機主教處理。