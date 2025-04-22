人手受限　無意再建巨型包山

長洲太平清醮標誌之一的逾50呎巨型包山繼過去兩年「失蹤」，料未來亦會絕迹！長洲值理會主席翁志明向本報表示，去年搭建的中型包山獲街坊認同，但在人力、資源及技術上的考慮下，今後不會再築構巨型包山。另外，長洲手信店及餅店均已準備就緒接待旅客，並吸引不少人選購。

過去長洲太平清醮期間，北帝廟（玉虛宮）外都會搭起巨型包山，但承建商在過去兩年，因人手問題而沒再承辦。長洲值理會曾以掛畫及小包山頂替，遭街坊狠批，遂於去年搭中型包山。翁志明表示，街坊們均十分滿意新包山，因此未來無意再搭建巨型包山。

翁續指，搭建巨型包山並不容易，設計上要再改動，工人亦要將竹棚搬上高處，步驟較多，難找人再紮，認為去年中型包山街坊已「收貨」下，應化繁為簡。

另一方面，長洲的餅店均已開始擺放平安包在當眼位置，已有遊客選購，未見排長龍，售價為11元，與去年一樣；而禮品店亦正售賣平安包商品，例如咕𠱸及小掛飾。不過，長洲居民子源表示，復活節假期雖見不少遊客入長洲，但店舖生意較往年差很多，大部分人旨在「行個圈」，餐廳都不見坐滿人，「旺丁不旺財」。