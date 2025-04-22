僅10名額　今年海選色芯　逾300童競爭

長洲飄色已成為香港其中一個受關注的項目，每年吸引海量家長帶小朋友登島參與「色芯」選拔。新興街街坊會飄色師傅梁兆昌指，今年有逾300個小童報名參與海選，是近年之冠，笑言競爭大「難入過名校！」並已加推多1台飄色至4台。但他坦言在競爭激烈下，只能揀最佳的數個，即使小童於長洲土生土長，都不能「親疏有別」。

街坊會早在3月初便在社交平台公開招募色芯，即時獲得海量報名，3日後便停止招募。梁兆昌分享今年有300多名小童參與選拔，較去年60多名大增4倍。「候選人」來自五湖四海，遠至屯門、元朗，甚至住在澳門、要「過大海」的港童，笑稱「多人到要提早截龍」。

之不過，能夠出選正式成為色芯只有10個，變相每30個小朋友爭一個位，確是「爭崩頭」。梁兆昌指出，名校幾千人爭都會有數班，但色芯名額有限，十分難揀「難入過名校」。被問到有多少長洲小朋友參與及錄用，梁坦言海選人數眾多，表現不行的小朋友，不論是否來自長洲都不會錄用，「要公平公正一點」不能自己人優先。