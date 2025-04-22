理大新設先進療法製品實驗室　研移植臍帶血細胞　助癱瘓病人步行

醫療科技進步，愈來愈多絕症有希望醫治！香港理工大學日前新設先進療法製品（ATPs）實驗室，進行免疫療法、細胞治療、基因療法及再生醫學等方面的臨床研究。理大應用生物及化學科技學系系主任周銘祥表示，目前本港約有兩個已獲發牌的ATP實驗室，均聚焦於「Car-T細胞」的血癌療法研究。而理大的實驗室則會與業界合作，首階段進行脊髓損傷的細胞治療製品，透過利用人類白細胞抗原（HLA）配對的臍帶血幹細胞，生產「臍帶血單核細胞」並移植，有望協助下肢癱瘓病人重拾步行能力。

周表示，理大實驗室設有生產區、品質管制實驗室及培訓實驗室，在接受相關細胞後生產出治療製品，而實驗室內亦會保持「極度乾淨」，包括以「A級製藥用隔離裝置」生產產品，以防污染。不過，目前實驗室仍需待衞生署批出牌照及證書後，才可正式展開臨床研究。初步擬於威爾斯親王醫院配對約10位合適病人，而校方亦會加開相關碩士課程培訓實驗人員。

另外，理大申請開辦本港第三間醫學院，他就認為若成功開辦，可有助實驗室進行更多臨床研究，促進本地生物醫學發展。