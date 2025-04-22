11月起兒童坐私家車須用束縛設備　趕上班上學難視為緊急情況

涉及8歲以下兒童傷亡的交通意外去年增至接近60%，為加強保障乘車兒童安全，立法會早前已通過《2024年道路交通(安全裝備)(修訂)規例》，由今年11月1日起，8歲以下、身高少於1.35米的兒童，如果乘坐私家車，需要強制使用兒童束縛設備，例如設有保護墊和椅背的安全座椅，違規的司機會被發出230港元定額罰款通知書，如案情嚴重可交由法庭處理，最高罰款2,000港元。政府強調網約私家車如果接載相關兒童，亦需要使用兒童安全座椅，否則司機需負上責任。

運輸署表示，執法部門會透過一般巡查和設置路障等執法，新規例為緊急情況提供免責辯護，包括接載身體不適需緊急前往求醫的兒童，至於其他情況難以一概而論，需交由執法人員和法庭判斷，但趕上班上學則難以視為「緊急情況」。

該署指根據道路交通意外統計，涉及8歲以下兒童傷亡的交通意外，大約有一半發生在私家車上，相關百分比近年呈上升趨勢，由2021年佔比近43%增至去年接近60%，因此新規例先在私家車應用，日後再探討擴展至其他交通工具。 在新修例下，如果身高不足1.35米的8歲以上兒童也建議使用。

在兒童束縛設備方面，該署指家長或接載兒童的私家車司機在選擇兒童束縛設備時，必需符合法例規格標準，建議留意產品包裝，是否註有顯示符合國家或國際認可標準的永久標記，又指市面上部分便攜式產品，例如安全帶調節器、穿戴式安全約束背心或可摺疊增高座位，它們沒有兩側保護墊和椅背，側面撞擊時保護力或不及安全座椅。

對於有駕駛人士可能會選用二手產品，該署提醒二手產品難以保證未曾受撞擊，如果以往曾經受到撞擊，表面可能沒有明顯受損，但內在結構可能已被破壞，影響保護效能，不宜再用。親友用過的產品亦要先清楚了解曾否受跌撞。

該署又指留意到現時普遍家長已為年幼子女增設兒童安全座椅，修例2月在立法會完成審議，經過大半年時間才正式實施，相信有足夠空間讓市民做好準備。