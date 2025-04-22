類似JPEX事件頻生　議員促加快虛擬資產交易立法

針對近期發生多宗市民透過實體虛擬資產找換店兌換USDT至港幣後被騙的案件，身兼反詐騙大聯盟召集人的議員吳傑莊指反映現行監管漏洞已遭不法分子利用，這類商戶常以「持牌」「合規」為幌子，實際卻在交易後捲款結業，有如2年前的JPEX事件中線下課程與兌換服務的涉嫌詐騙模式，他促請政府加快《虛擬資產服務提供者條例》立法。

吳傑莊今日(22日)在社交平台胋文，指政府快將就作第二輪諮詢《有關規管虛擬資產場外交易的立法建議公眾諮詢》，監管真空期風險加劇，由於近期相關詐騙案頻生，他呼籲市民必須使用持牌交易所，以及警惕虛假牌照宣稱，指現行虛擬資產場外交易(OTC)法例尚未生效，任何自稱「持牌場外交易商」均屬誤導，而現在並沒有任何政府部門發出有關虛擬資產場外交易的牌照。

為遏止相關詐騙行為，他要求政府立即加大力度推行公眾教育，揭露無牌找換店「高匯率」背後的詐騙本質， 同時爭取加快《虛擬資產服務提供者條例》立法，將OTC納入強制發牌，並聯合執法部門加強巡查高風險實體店，打擊「課程誘騙」等新型手法。

他又指Web3及虛擬資產的發展不應成為犯罪溫床，將持續監察進度，確保市民資產安全。