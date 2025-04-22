菲放寬與台互動限制　允官員出訪推進經貿關係

菲律賓總統小馬可斯上周二（15日）簽署總統備忘錄通告，放寬該國與台灣政府官員的互動限制，包括允許菲律賓官員訪台，以推進菲台經貿關係，該備忘錄於周一（21日）發布。台方回應指，此舉有助台灣持續深化與菲實質合作，對菲政府務實推動台菲關係表達肯定。

小馬可斯宣布放寬1989年由時任總統阿基諾簽署的第313號行政命令，該令規定菲官員不得在未經外交部批准下以公務身份訪台、接待到訪的台灣官員，或從事任何與台灣相關的官方活動，以體現菲律賓承認一中政策。最新簽署的第32號備忘錄則將上述旅行限制範圍，縮小至總統、副總統、外長和防長4個職位，其他計劃訪台從事經濟、貿易和投資事務的菲官員毋須再事先向菲外交部申請。

根據備忘錄，菲官員訪台時要用普通護照，不得使用其官方職銜訪問，出發前也要向台灣駐馬尼拉經濟文化辦事處通報出訪目的，並在訪問期間保持協調，返菲後向該處及和菲外交部提交報告。此外，任何與台灣機構或組織簽署的協議、諒解備忘錄等，必須事先取得菲外交部批准，並在必要時取得總統府簽署授權。