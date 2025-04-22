機場快綫建議加價整體加9.4%　香港往機場站增至120元

現時，機場快綫由香港、九龍及青衣站前往香港國際機場的八達通成人票價分別為110港元、100港元及65港元，立法會文件披露，港鐵機場快綫申請加價，整體調整幅度為9.4%，其中由香港往機場站成人八達通票價由110港元加至120港元。根據文件所指，機場快綫的票價只曾在2017年作一次調整，對上一次調整票價距今已有八年，新建議的票價預計將於2025年6月內生效。

除港鐵站外，九龍往機場增至105港元，青衣站往機場增至73港元。而文件中指出，成人八達通往返市區車站及機場站或博覽館站，票價上調5至10港元，成人單程票往返市區車站及機場站或博覽館站，票價上調10至15港元；成人八達通／單程票往返機場站及博覽館站，票價上調1港元；成人「即日來回博覽館特別車費優惠」上調8至10港元；及成人往返市區車站至機場站／博覽館站的三十日內有效來回票票價上調10港元。

文件中續指，受2020年起的疫情影響，機場快綫因旅客減少而面臨持續的財務挑戰，出現虧損情況。隨着香港國際機場的客運量復甦，機場快綫面對來自其他公共交通工具的競爭、商務旅遊模式轉變等多項因素影響，乘客量至今只恢復至疫情前約七成的水平。儘管港鐵公司一直竭力控制，機場快綫的營運成本在不同因素影響下仍顯著上升。在2017年至2024年期間，香港的綜合消費物價指數累積上升13.8%，能源成本增加27%，但機場快綫票價自2017年6月起維持不變。反觀其他國際城市包括倫敦、悉尼、東京及首爾的機場鐵，其票價自2017年起已分別上調13%至38%不等。

另外，根據2023年票價調整機制檢討後的最新安排，以及各項最新數據，2025年得出的票價調整結果幅度為1.45%。根據機制，由於調整幅度介乎1.5%之間，本年度港鐵的受管制票價不會作出調整；今年的1.45%調整幅度將會轉撥至隨後一年票價調整時計算。