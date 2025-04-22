內地與港法例有異　有團體指內地遇事港人感困擾

現時約有50萬港人在廣東省居住、工作或就學，大灣區社會服務社總幹事曾志文表示，由於內地與香港的法例有異，在內地的港人在一些意想不到的問題，譬如遺產繼承，兩地的做法相當不同，又舉例有婆婆老伴在內地身故，其內地銀行戶口被凍結，結果因兩地文書未能互認而造成阻礙，感到耗時傷神。

由灣區社主辦的「灣區同行社區躍動」灣區資訊全接觸，今日(22日)舉行啟動禮。曾志文指曾有求助個案，婆婆的老伴在內地身故，其內地銀行戶口約五萬多人民幣的結餘，結果因兩地文書未能互認而造成阻礙，不但耗時傷神，還要聘用獲認證的委任律師處理，花費用2萬多港元。

她指類似的問題，對小市民會造成困擾，如果某些相關文書能夠互應，甚至能夠線上辦理，如此就不用港人奔走內地不同部門，儘管跨境通已經處理一些工作，但涉及兩地的法律文件等各方面，還是有改善的空間。

雖然中港兩地政府提出很多惠民措施，但她指許多港人不大了解，加上現時網上有很多訊息不大準確，有可能令市民信以為真，而灣區社會提供準確訊息，並會透過社區組織或學校舉辦宣講會，發布有關內地的升學、就業等訊息，希望活動能透過社區上廣泛的接觸，收集多一些數據，對兩地政府的政策檢討，有助因應民意而作出改善。

灣區社亦希望透過前線接觸，了解不同階層的市民，對灣區融合和兩地政府政策的意見，掌握更多第一手民意數據，冀有助兩地政府的政策檢討和改善。