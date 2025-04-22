故宮館藏香港延展　以傳統山水畫為脈絡　展出非遺手作精品

去年11月在深圳舉辦的「故宮館藏X香港非遺」，展出眾多來自香港的非遺藝術品，自上周五(上周五)起在沙田新城市廣場三期延展，展出多件珍貴文物的復刻作品，以及多件本港非遺手作精品，包括中式長衫、客家花帶以及剪紙藝術等。

策展人周婉美表示，此次展覽將以中式山水畫為主線，展覽路線中有以電子顯示屏展示的北宋畫家王希孟的作品《千里江山圖》，還輔以傳統作品的山石，讓非遺作品能和諧的融合進整個展覽中。周婉美形容，能讓參觀者彷彿置身在河流。

其次，展覽除了各類山水畫，還有結合了山水畫元素的中式長衫，周婉美指，這些中式長衫不僅在顏色上是取自展出的畫作，衣服上的花紋也是與一旁的畫作能夠互相呼應。除此之外，還有與畫作相呼應的客家花帶，以及精巧細緻的中國剪紙藝術。

周婉美還表示，此次展覽的文物雖是復刻版作品，但每一幅都是很高水準的復刻作，還採用了與原作相同的畫布，能很大程度上地貼近原作品。周續指，此次展出作品橫跨宋、元、明三個朝代，而參觀者在觀看完畫作之後再去回看非遺傳承人的作品，這時就能理解創作者是如何通過感受畫作的韻味及顏色而作出創新。