香港創新排名4年跌7位　研究人員人口比例遠低於南韓新加坡

香港銳意發展為國際教育樞紐，現時是全球唯一擁有5所百強大學的城市。然而立法會新一期數據透視中指出，香港在創新方面的全球排名，卻從2020年的第11位降至2024年的第18位，主要由於知識及技術產出的表現較為薄弱，與本港研究人才嚴重短缺相關。2024年，香港每百萬人口中只有4,809名研究人員，遠遠不及7,488名的新加坡和9,467名的南韓。

數據透視中指出，大學的研究式課程畢業生是填補人才缺口的重要來源，但2022/23學年在大學教育資助委員會資助的8所大學中，僅得63.0%的研究生在畢業後6個月內能找到全職工作的崗位，明顯低於學士學位畢業生的71.8%相應比例。大體而言，研究生在尋找與其專業對應的工作時面臨挑戰，在STEM領域的情況尤以為甚，儘管59.8%的研究生修畢與「工程與科技」及「理科」相關的課程，但只有11.6%的畢業生能成功找到與其學科直接相關的工作，很大程度上是由於本地工商機構的研發投資增長緩慢所致。

另外，研究生若要在學術界發展事業，亦非易事。過去十餘年間，雖然教資會資助大學的整體教職員人數大幅增加43.6%，但研究生的通常入職級別初級教學職位同期僅增長10.1%。而本地大學更傾向招聘具備豐富教學經驗和科研成果的教學人員，藉此提升研究質量，導致高級教學人員數目大幅增加40.7%，加上由於國際教職員比例是全球大學排名的關鍵指標，因此本地大學在招聘初級教員時，較為偏好非本地研究生，間接地減少本地研究生的學術工作機會。

受不明朗的就業前景影響，加上香港自2003/04學年起取消非本地研究生收生限額，本港研究生數目在16年間銳減38.2%，跌至2024-2025學年的僅1,384人，比例由35.4%下跌至12.9%，目前內地已成為本地大學研究生的最主要來源地，於2024/25學年佔總額的80.1%。