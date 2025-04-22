10日前預計民主黨明年解散　主席澄清冀數月後可開會員大會通過

議席「清零」的民主黨早前在會員大會通過授權中委會跟進解散事宜。該黨主席羅健熙早前曾預計該黨有機會明年才完成解散，而他今日(22日)在該黨前主席劉慧卿主持的網上節目中澄清，現時期望未來數月完成行政及財務上的跟進事項，再次舉行會員大會通過解散後，清盤人才會進場處理資產。他指自己亦想「快快手手搞埋佢（解散程序）」。

他指不能確定清盤人需時多長才能完成。被問到會如何處理剩餘資產，他指會按照黨章處理，正在物色可以捐贈的機構，對象或會是民生、環保及基層之類，政治程度較低的組織，但不確定對方會否接收。

不時有報道指該黨黨員受壓，他透露黨中委去年中起收到書信、電郵等形式的騷擾，批評他們反中亂港，甚至會打擾其他人，直言「對我哋了解幾深」，但是沒受到人身安全威脅。他認為政黨只是做他們所謂「對香港好」的事情，但分析不了太多背後各種聲音形勢。

他指當時改選中委時，認為各項倡議措施成效不大，但是可以「頂住先」。但他指後來推因素和拉因素的平衡「有少少被打破了」。對於早前有指有來自北京的聲音要求他們解散，以及籌備解散後是否有更多人士接觸，他回應指一直有開「各式各樣」的人士接觸他們，但是不能回答太多。

被問到解散後會否繼續就時事發表意見，他指假如有空間便會寫文章，認為作為市民及社會的觀察者，有空間便會寫作，假如現時的平台不斷刊登，或會再打算在其他媒體刊登。被問到未來會否以獨立身份參選，他指參選路已經「行夠」，因此「一定唔會」參選，特別是沒有政黨背景的情況下，但是不清楚其他黨員意向。

早前曾有政黨評論民主黨解散是「咎由自取」，該政黨再有人士今日在報章撰文，標題批評「民主黨從不承認錯誤」。羅認為為相關言論對於準備解散的政黨事沒有影響，對於批評感到奇怪，認為他們應該思考如何做好自己。他又指現時有政治力量的政黨與普羅大眾的想法不接近，認為他們應該思考以往民主派支持者信立的價值觀以及為何不願支持現時的政黨。

羅健熙在2019年涉嫌在理大暴動外圍參與非法集結，早前律政司申請就案件上訴，但維持無罪判決。羅健𤋮透露， 28天的再上訴期限已經過去，相信已經結案，現時亦已經取回護照，但目前沒有移民的打算。

過去民主黨有多名骨幹成員參與黑暴及民主派顛覆國家政權案，而被判處入獄。他們透露骨幹成員胡志偉、尹兆堅預計明年6月尾出獄。羅健熙表示，曾經與地區黨員接觸，表示即使民主黨解散他們仍然願意探訪尚未出獄的人士。