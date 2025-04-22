六旬姑丈涉兩度非禮輕度弱智姪女　摸胸及用下體「拮」事主私處

六旬男子被指兩度在屯門一村屋內，非禮患輕度弱智的姪女，包括摸胸及用下體「拮」她的私處。他否認兩項非禮罪，案件今（22日）在區院開審，預計需時4日。庭上播放錄影會面，女事主稱被告用「條嘢」篤入她「小便嗰度」，她感到痛及痕癢。

匿名六旬男被告以「T.C.K.」作代號。他被控於2013年6月至2023年3月17日期間，以及在2023年3月18日，在屯門一間村屋非禮X。承認事實指，X患輕度弱智，自幼讀特殊學校，被告是她的姑丈。2013年6月，被告搬到村屋，住在X樓上。X智能評估得77分，屬邊緣智力。

據X錄影會面指，被告會帶她食飯及遊車河，但有時被告很惡，說話好大聲。2023年3月18日，她的住所內只有她和被告兩人，被告叫她脫去衣服，她照做，並躺在床上，被告則脆在床，用兩隻手摸她的胸，又「好似BB咁錫」。被告又用自己「條嘢」，篤入她「小便嗰度」，令她覺得痛及痕。她形容「條嘢啡啡哋」，當時「淋淋哋」、「無嘢包住」，X又憶述，類似事件發生過10幾次，第一次是被告叫她去他的住所，被告在床上摸她的胸。

案件編號：DCCC 282/2024