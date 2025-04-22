長沙灣私家車遇查撞開前兩車飆逃　2男落網1人被控狂亂駕駛等3宗罪

上周四(17日)上午約10時，深水埗區警員在長沙灣深盛路8號碧海藍天對開發現一輛停泊的平治私家車形迹可疑，遂上前截查，惟司機拒絕合作，驅車沿深盛路往興華街西方向逃去，雙方展開追逐，期間平治前方有兩部私家車因交通燈號紅燈停車，涉事司機企圖嘗試突圍，期間多次驅車連撞前方兩部私家車，最後突圍沿興華街西往美孚方向逃去。警員經進一步調查後，發現該涉案私家車於案發時懷疑套上屬於他人登記的車牌。

警員經深入調查後，於上周六(19日)下午在青衣區拘捕一名姓鍾(31歲)本地男子及一名姓方(30歲)本地男子，涉嫌「狂亂駕駛」、「阻礙警務人員執行職務」、「偽造文件」、「藏有攻擊性武器」、「管有他人身份證」及「盜竊」。該名姓鍾本地男子另涉嫌「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。警員於同一個地點尋獲該輛涉事私家車。

該名31歲男子已被暫控一項「狂亂駕駛」罪、一項「阻礙警務人員執行職務罪」及一項「偽造文件」罪，案件將於4月25日早上在西九龍裁判法院提堂。該名30歲男子則獲准保釋候查，將於5月中旬向執法部門報到。