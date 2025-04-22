東九龍系統增藍田北站　今年下半年刊憲及諮詢公眾

政府早前透露，有意在擬建的東九龍智慧綠色集體運輸系統，增設藍田北站，使車站數目由原來的8個增至9個。路政署今日(22日)向觀塘區議會提交文件，交代東九龍系統的最新走線方案，指介乎馬游塘和油塘東之間、一段約1公里的隧道走線會作出調整，部分的隧道走線將改為高架道形式，以配合於藍田北碧雲道路旁山坡設置藍田北車站。系統的初步設計已大致完成，預計於今年下半年刊憲及諮詢公眾。

文件顯示，最新走線全長約7公里，系統以專屬通道運行，包括長約6公里的高架道及1公里的隧道，連接港鐵彩虹站及油塘站，由彩虹東站開始，途徑彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及藍田北，至油塘東站為止，共設9個車站。在技術可行及空間容許的情況下，車站將設於人流較集中和便捷的位置。而接駁至車站的行人連接設施及車站的出入口位置，將充分考慮加強與各人流集中地的連接，方便市民使用系統。

同時，車站外觀設計會盡量與附近環境融合，並採用開放式設計，配合自然通風及日光照明等環保設計，節省能源之餘，亦可為乘客提供舒適的候車環境。車站一般採用高架設計，分層設置車站大堂及月台，並設有升降機、扶手電梯及無障礙通道等設施，方便不同需要的人士使用系統。

此外，路政署建議，在馬游塘設置車廠，用地面積約6公頃，供停放、調配及維修系統列車、設置附屬建築物／結構（例如營運控制中心）等之用，並設置馬游塘站。署方指，為釋放車廠及附近用地發展潛力並為項目提供財務資助，計劃向城市規劃委員會提出修訂《 觀塘(北部)分區計劃大綱核准圖編號S/K14N/15》，將擬議馬游塘車站暨車廠用地及位於寶琳路以北的一塊毗鄰用地，改劃為可同時容許商業和住宅發展暨公共運輸設施用途。

文件顯示，擬議的總樓面面積達48.48萬平方米，當中住用佔44.92萬平方米，預計單位數目約8900個，預計可容納人口約2.4萬人；其餘3.56萬平方米樓面面積，將用作興建社會福利設施和零售設施。路政署表示，若城規會同意有關修訂項目，經修訂的分區計劃大綱草圖預計，將於今年下半年供公眾查閱。

文件又提到，系統最新方案擬於鯉魚門道及油塘道交界附近斜坡位置設置隧道緊急救援通道，以及於藍田公園的五人足球場位置設置通風樓。另外，擬議的油塘東站部分位置設於高超道休憩花園範圍內，路政署會與康樂文化事務署就休憩花園內受影響的設施協調重置安排。同時，爲配合通風樓施工需要，藍田公園內的五人足球場及部分設施需在施工前拆卸，並在完工後在公園內合適地點重置。