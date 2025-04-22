虐殺3歲女囚終身　賤父不服定罪提上訴

因向同居女友淋腐液而被判囚的男子，出獄後被指不停用力搖晃兩人的親生女兒，以及把女兒的頭撼撞到地上，令女童患搖晃兒童綜合症。2020年7月某日涉事女童與父親同在深水埗單位時昏迷，約11日後證實死亡，死亡之日她剛滿3歲。男子早前承認虐兒罪；另經審訊後，早前被陪審團一致裁定謀殺罪成，判囚終身。他不服判決，上周正式就謀殺定罪提出上訴。司法機構暫未排期聆訊。

現年42歲的被告劉佳坪，報稱任職送貨員。他被控於2020年7月29日，在香港謀殺女兒梁雅思。他接受教育至中二程度，過往有10次案底，牽涉12項控罪，包括於2017年向女友淋腐液，他於2019年承認一項引致他人嚴重受傷罪，獲判囚20個月。他另外涉8項管有危險藥物，以及各一項違反感化令、違反緩刑令及抗拒警員罪。他在本案中承認虐兒罪，另擬認誤殺罪，惟控方不接納，繼續檢控他謀殺罪，結果陪審團在今年3月20日，退庭商議約3小時後，一致裁定被告謀殺罪成。法官最終就虐兒罪判被告入獄6年5個月，另就謀殺罪則依例判處終身監禁。兩罪刑期同期執行。

綜合控方開案陳詞及承認事實指，死者梁雅思於2017年7月29日出生，其母姓梁（下稱梁），被告跟梁沒有結婚，3人同住於深水埗一單位。死者出生後不久，被告曾跟梁發生爭執，並向她淋腐蝕性液體，被告因此而被判囚。控方指，被告出獄後，對死者愈發粗暴，不但指罵死者，並曾不停前後用力搖晃死者。2020年7月18日早上，死者昏迷送院，醫生認為死者患上搖晃兒童綜合症，同月29日，事主證實死亡。據被告與女友的通訊紀錄，被告曾提到「要當雅思（死者）係狗咁教」、「要打要罰到佢服從自己」。

案件編號：CACC85/2025