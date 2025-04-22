港島4個交通違例黑點　今起試行錄影執法為期3個月

過去執法部門都會派人巡查一些交通黑點，但每當人員離開地點，很快會回復至原來狀況，效果短暫。為改善問題，執法部門由今日(22日)起，試行利用運輸署現行監察系統錄影執法，記錄違例車輛的車牌號碼，並向司機發出定額罰款通知。首階段在港島4個交通違例黑點，包括皇后大道中與雪廠街交界、皇后大道中與畢打街交界、皇后大道中與文咸東街交界、及皇后大道東與黃泥涌道交界。試行計劃為期3個月，之後檢視成效，不排除日後擴展至其他地方。

執法人員表示，運輸署閉路電視系統解像度已可識別車牌號碼，今早起派警員於控制台，錄影裝置一旦發現違例行為可作跟進，主要針對造成交通外及嚴重擠塞的行為，包括在限制區停車、在黃格停留等。而錄影系統並無人面識別功能，即使錄影了也無法找到有關行人，故暫時無法透過監察系統處理行人的交通違例行為。

對於錄影功能並非24小時運作，執法人員解釋指，每日都有大大小小的交通違例行為，部門的目標不是捉拿每個違例行為，一些沒有對其他道路使用者造成危險或導致交通嚴重擠塞行為，未必重點處理，例如中區過了放工時間或於凌晨時分，便不會投放太多資源處理。