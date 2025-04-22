內地首季處分14省部級幹部　四川前副省長李剛被捕

最高人民檢察院周二（22日）發布消息，中央紀委國家監察委駐中央組織部紀檢監察組前組長、四川省前副省長李剛涉嫌受賄，調查終結後，最高檢以涉嫌受賄罪對其作出逮捕決定。中央紀委國家監委同日通報今年第一季全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況，全國紀檢監察機關共立案22萬件，處分18.5萬人，包括14名省部級幹部。

通報顯示今年第一季，全國紀檢監察機關共接收信訪舉報83.4萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報23.1萬件次。處置問題線索50.2萬件。立案22萬件，其中立案省部級幹部13人、廳局級幹部1,037人、縣處級幹部8,285人、鄉科級幹部2.7萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任1.9萬人。被處分者當中，黨紀處分13.9萬人、政務處分6萬人；處分省部級幹部14人，廳局級幹部910人，縣處級幹部7,216人，鄉科級幹部2.3萬人，一般幹部2.4萬人，農村、企業等其他人員13萬人。

上述期間，全國紀檢監察機關對作風紀律方面的苗頭性、傾向性問題或者輕微違紀問題開展談話提醒、批評教育、責令檢查、誡勉18.7萬人次，佔總數的49.9%。此外，紀檢監察機關對7,027名行賄人員立案，954人移送檢察機關。